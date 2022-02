Pensioni Militari, Congelata la speranza di vita sino al 2024

Roma, 23 feb 2022 – Gli effetti della pubblicazione del DM 27.10.2021 sulle pensioni del comparto. Cristallizzati gli attuali requisiti per l’uscita sino al 31 dicembre 2024.



Anche il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico beneficerà nei prossimi anni del congelamento della speranza di vita. La pubblicazione la scorsa settimana della Circolare INPS n. 28/2022 conferma la cristallizzazione degli attuali requisiti per il pensionamento anche nel biennio 2023-2024.

Com’è noto i lavoratori nelle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile nonchè il personale appartenente ai Vigili del Fuoco mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell’AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria in virtu’ delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997 che non sono state interessate dal regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 (Dpr 157/2013). Il comparto, peraltro, non è stato neanche coinvolto nella quota 100/102 nel quadriennio 2019-2022 in quanto il DL 4/2019 ha espressamente escluso tali soggetti dalla misura (ad eccezione del personale non operativo dei VVFF).

I requisiti anagrafici e contributivi, però, vanno adeguati all’aspettativa di vita Istat e così è accaduto già tre volte negli ultimi anni: nel 2013, nel 2016 e nel 2019 con un aumento rispettivamente pari a tre, quattro e cinque mesi. Nel biennio 2021-2022 l’adeguamento è risultato nullo, così sarà anche nel 2023-2024 perchè l’Istat ha comunicato che negli ultimi anni la speranza di vita media si è ridotta.

Di conseguenza il trattamento di vecchiaia sino al 31 dicembre 2024 potrà essere conseguito al raggiungimento dell’età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (oscilla tra i 60 e i 65 anni) aumentata di un anno congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.

CONTINUA A LEGGERE pensionioggi.it>>>>>