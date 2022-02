Roma, 23 feb 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso 671 Allievi Marescialli Carabinieri 2022, valido per l’ammissione al 12° Corso Triennale (2022−2025) di 671 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.

Il Concorso Allievi Marescialli Carabinieri 2022 mette a disposizione 671 Posti, di cui 134 sono riservati:

– al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio

– ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica

– agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti

I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l’ordine della graduatoria di merito.

È stabilito in 28 il numero dei vincitori del concorso da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare. All’atto della presentazione della domanda, i candidati hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni.