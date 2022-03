Stop suicidi nelle Forze Armate. Il Sindacato L.R.M. lancia lo sportello di ascolto multimediale e scrive ad S.M.D.

Roma, 10 mar 2022 – Il Sindacato Libera rappresentanza dei militari lancia l’iniziativa del consulto psicologico via web con professionisti iscritti all’albo.

La dimensione dei suicidi in uniforme ha preso, negli ultimi anni, una connotazione preoccupante in termini di numeri.

Si basti pensare che i suicidi di cui c’è contezza, solo in questo inizio 2022 hanno superano di già le 14 unità fra ff.aa. ed ff.pp. Le motivazioni per le quali matura questa decisione tragica quanto definitiva in seno ai colleghi non può naturalmente codificarsi, proprio per via della natura stessa del gesto.

Detto ciò però non bisogna archiviare l’evento quale inaspettato ed impossibile da prevedere!

È possibile, invero, riconoscerne i segnali e porre in atto scelte che possano aiutare a prevenire, anche solo in parte, azioni drastiche.

Ad avviso di questo sindacato occorre dare seguito a 3 direttrici principali quali:

