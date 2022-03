Roma, 14 mar 2022 – Choc e dolore in Irpinia per l’improvvisa scomparsa di un carabiniere di 36 anni. Il comando provinciale dell’Arma di Avellino piange il maresciallo ordinario, Stefano Di Donato, originario del capoluogo irpino, in servizio alla stazione carabinieri di Chiusano San Domenico. È deceduto all’alba nel suo alloggio di servizio, colto da un improvviso malore.<<<FONTE>>>

