Convenzione TIM a favore del personale della Polizia di Stato in servizio

Roma, 16 mar 2022 – Nell’ambito della convenzione sottoscritta in data 3 marzo 2021 con la Società TIM S.p.A., per la fornitura di strumenti tecnologici a condizioni agevolate in favore del personale della Polizia di Stato, si rappresenta che il gestore telefonico, nel processo di innovazione e sviluppo della propria rete mobile, con un piano che partirà da aprile e si concluderà entro giugno 2022, avvierà il progressivo spegnimento della rete 3G (cosiddetto 3G Switch Off)! che sarà sostituita dalle più performanti tecnologie 4G e 5G.

Gli effetti di questi cambiamenti, relativamente ai servizi attivi nella sopracitata

convenzione stipulata con TIM, riguarderanno i seguenti ambiti: – Servizio TWIN CARD (per le linee in abbonamento); – M2M in Apparati 3G (es.SIM collocate in sistemi di allarme, domotica, ecc.); – Apparati di Vecchia Generazione (sia Smartphone e Tablet – ad es. Dual

Mode 2G/3G oppure 4G ma senza funzione VOLTE – che Router ecc.); – SIM di vecchia generazione; – Centro servizi e trasferimento di chiamata. Il servizio TWIN CARD per le linee abbonamento, ovvero la seconda carta SIM

avente la stessa numerazione, sarà sostituito, senza costi aggiuntivi, dal nuovo servizio

“One Number” che sarà disponibile dal mese di aprile 2022. La Società TIM provvederà ad inviare ai referenti della convenzione (Uffici

Amministrativo Contabili) delle SIM “di scorta” prive di numero, sulle quali l’utente,

attraverso il portale dedicato, potrà chiedere l’attivazione del servizio “One Number”

fornendo il numero della carta SIM di scorta (ICCD). In alternativa, la SIM “di scorta” potrà essere richiesta presso un qualsiasi Centro

TIM dove l’interessato dovrà farsi riconoscere mediante un idoneo documento di identità. I dipendenti in possesso di utenza in convenzione TIM, con SIM di capacità

inferiore a 128K, potranno comunque continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS

sfruttando la rete 2G. Ulteriori più specifiche informazioni sono in corso di pubblicazione sul Portale

Intranet della Polizia di Stato “Doppiavela”, nella sezione Portale > Assistenza >

Convenzioni >Convenzione TIM. CONVENZIONE CON TIM SPA>>>>>