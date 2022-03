Roma, 16 mar 2022 – Usato per la prima volta il taser da parte della Polizia di Stato a Roma, consentendo di bloccare un cittadino italiano di 53 anni pronto ad atti di autolesionismo. Gli agenti sono intervenuti in un appartamento per portare in carcere un uomo già ai domiciliari per reati di droga.

GUARDA IL VIDEO>>>>>