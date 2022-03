Il generale Tricarico: “Nessuna chiamata alle armi in Italia, cosa significa la circolare dell’esercito”

Roma, 16 mar 2022 – Con la circolare del 9 marzo lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano ha chiesto, tra i tanti punti, che tutte le unità siano pronte a intervenire al 100 per cento con personale.

INTERVISTA DAL SITO FANPAGE.IT:

Generale, con la circolare del 9 marzo l’Italia si sta preparando a entrare in guerra?

No. Non mi sembra che ci siano le condizioni per un pre-allerta. Detto questo le nostre forze armate sono sempre pronte. Abbiamo tempi di risposta molti rapidi: tutti i reparti sono pronti a intervenire non appena il governo chiama.

Come possiamo leggere la circolare dell’Esercito?

La circolare chiede di stringere i bulloni alla ‘macchina’, in parole semplici. Chiede di verificare che tutti i reparti siano pronti e operativi. Non bisogna quindi preoccuparsi, ma dobbiamo essere al meglio delle nostre capacità. Ovvero, gli organici devono essere pieni.

Cosa potrebbe fare l’Esercito per essere ancora più pronto?

Negli anni lo Stato ha sempre più messo soldati sulle strade italiane, impegnati nell’operazione “Strade sicure”, per coprire altre carenze dello Stato. Ci sono più soldati impiegati in questa operazione che nelle operazioni all’estero. Sarebbe il caso, visto che ognuno deve fare il suo lavoro, di riprendere questi soldati professionisti dalle strade e mandarli nei reparti operativi. Dovevamo farlo ancor prima di questa emergenza in Ucraina, ora a maggior ragione.

CONTINUA A LEGGERE FANPAGE.IT>>>>>