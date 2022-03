Taverna (SINAFI). Finalmente entrano in uso i TASER, ora nessun ripensamento dettato da forme di buonismo.

Roma, 16 mar 2022 – La legittimazione all’utilizzo delle pistole elettriche, modello Taser, si é finalmente concretizzata!

Una notizia diffusa dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese nei giorni scorsi e che é stata appresa con grande entusiasmo da parte degli appartenenti alle forze dell’ordine.

Le OO.SS. delle Forze di Polizia, incluso il SINAFI, si battono da tempo per ottenere regole d’ingaggio operative certe e chiare, nonché per ottenere dotazioni di attrezzature che possano rendere i propri interventi di contenimento e repressione di soggetti violenti più sicuri e meno rischiosi per la loro incolumità ma anche per quella della collettività.

