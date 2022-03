USMIA: “PACIFISTI VIOLENTI” PRENDONO A SASSATE NAVE CARABINIERE IN TRANSITO NEL CANALE NAVIGABILE DEL MAR PICCOLO A TARANTO

ROMA, 16 MAR 2021 – “Pacifisti violenti” accolgono a sassate e con epiteti ingiuriosi l’Unità della Marina Militare. Non si tratta di ossimoro né di pacifismo ma di menti confuse che hanno ritenuto di dover arrecare oltraggio e offesa con parole d’odio a quanti si prodigano, in silenzio, con sacrificio ed abnegazione per il mantenimento della pace e per la sicurezza nazionale e internazionale.

Lo sparuto e isolato gruppo di dimostranti non merita ulteriore attenzione.

Ci uniamo al sentimento di profonda riconoscenza e solidarietà ai nostri colleghi di Nave Carabiniere, già espresso prontamente ed efficacemente dai rappresentanti delle Istituzioni e del mondo politico. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



