CEDOLINO DI MARZO 2022. Visibile da qualche ora su area riservata NOIPA. Applicata la riforma fiscale

Roma, 18 mar 2022 – PUBBLICATA LA BUSTA PAGA DI MARZO 2022, TRAMITE CEDOLINO IN PDF VISIBILE SU NOIPA. Nulla di nuovo sotto il sole. Stipendio uguale ai mesi precedenti. Chi si aspettava qualcosa di buono perde ogni speranza. L’unica cosa che tra il togliere e il diminuire dell’IRPEF, lo stipendio rimane quasi uguale, e quindi viene confermato in modo fisso e continuo l’ex bonus fiscale da 100 euro circa. Tutto qui? certo, cosa ci si aspettava? Io personalmente ho una busta paga con 1 euro in piu’ rispetto a quello di novembre 2021 (ultima busta paga con le addizionali irpef e senza la riforma fiscale).



L’altra novita’ e’ quella della ripartenza delle rate delle addizionali comunali e regionali all’IRPEF, che dureranno per 9 mesi, fino a novembre compreso.

La valuta per il mese di marzo e’ per mercoledi’ 23 marzo 2022.