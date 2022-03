Guerra Ucraina – i sistemi e le reti di comunicazione, il tallone d’Achille dei russi

Roma, 18 mar 2022 – I sistemi e la rete di comunicazione dei Russi sono un libro aperte per la difesa ucraina. L’assenza di apparati per le comunicazioni sofisticati l’uso di frequenze non criptate tramite radio civili di produzione cinese e addirittura attraverso normalissimi telefoni cellulari. Gli stessi che, secondo l’informazione starebbero usando gli equipaggi dei carri armati per avanzare e non perdersi tra le strade ucraine.

È così che i traduttori dell’intelligence, che incrociano a diecimila metri sugli aerei spia inglesi Rc-135W Rivet Joint, sugli Awacs statunitensi – e non dimentichiamoci che anche i nostri aerei spia Gulfstream dell’Aeronautica Militare sono stati “intercettati” a ridosso dei confini a monitorare la situazione – ascoltano in diretta e prendono nota delle conversazione tra i comandi avanzati russi e i loro uomini in prima linea sul campo. Catturando informazioni importanti che vengono “inviate agli analisti del Defense Intelligence presso il Ministero della Difesa a Londra”, i quali le confrontano con altre informazioni per “ipotizzare” le prossime mosse di Vladimir Putin e dei suoi strateghi al Cremlino.

