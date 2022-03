Concorso 26 Sottotenenti SP RS Esercito 2022

Roma, 22 mar 2022 – Pubblicato il Bando 2022 del Concorso Straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 26 Sottotenenti in Servizio Permanente nei ruoli speciali dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito, del Corpo di Commissariato dell’Esercito e del Corpo Sanitario dell’Esercito.

POSTI A CONCORSO

Il Concorso Sottotenenti in SP RS Esercito 2022 mette a disposizione i seguenti posti:

– 12 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell’Arma dei Trasporti e dei Materiali dell’Esercito, con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.

– 9 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato dell’Esercito, con riserva, per i laureati in giurisprudenza, di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, con la seguente ripartizione: otto per laureati in giurisprudenza; uno per laureati in scienze dell’economia ovvero scienze economico aziendali.

– 5 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell’Esercito, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.