Adeguamento stipendiale e arretrati del Contratto di lavoro 2019/2021

Roma, 21 mar 2022 – SONO PASSATI 3 MESI ORMAI DALLA FIRMA DEL CONTRATTO E ANCORA IN BUSTA PAGA NON SI VEDE NULLA. Segue comunicato congiunto indirizzato a: Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Mario Draghi. Ministro della Pubblica Amministrazione, On. Prof. Renato Brunetta. Ministro dell’Interno, Pref. Luciana Lamorgese. Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Daniele Franco. Ministro della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia.

“Impegno apertura tavolo previdenziale. Ill.mo Presidente, Signori Ministri, il contratto di lavoro delle Forze dell’Ordine, come è notorio, è stato siglato il 23 dicembre 2021.

Ad oggi, purtroppo, i benefici derivanti dal contratto in parola tardano ad arrivare a causa delle procedure burocratiche di perfezionamento, e se consideriamo anche la lunga attesa per il rinnovo del contratto, si può ben comprendere che tutto ciò sta arrecando forti malumori tra il personale di questo Comparto.

Invero, il nostro senso di responsabilità ci rende perfettamente consci dell’attuale crisi internazionale legata ai nefasti fatti di guerra, tutto ciò però, chiaramente, non può pregiudicare quanto fino adesso portato avanti in relazione agli adeguamenti retributivi da garantire a tutte quelle donne e quegli uomini che quotidianamente garantiscono la sicurezza del nostro Paese.

Anzi, a dire il vero, ricordiamo perfettamente che si era riusciti a trovare un'intesa per cercare di accelerare i tempi affinchè il contratto fosse siglato prima del periodo festivo natalizio, proprio per fare in modo che il personale del Comparto Sicurezza e Difesa potesse beneficiare degli adeguamenti e degli arretrati senza dover aspettare ancora a lungo.



