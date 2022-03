Ammiraglio Cavo Dragone: “I russi hanno perso 15mila soldati nella guerra in Ucraina”

Roma, 24 mar 2022 – La Russia ha inviato 200mila soldati tutti di zone remote della Russia – C’è chi stupisce del fatto che le forze armate di Mosca, con 200mila uomini siano tenuti in scacco cosi’ a lungo.

Ma l’ufficiale – che ha parlato in audizione alle commissioni Difesa di Camera e Senato – ha una spiegazione: “I russi – ha detto – stanno combattendo una guerra d’invasione.

Putin ha usato truppe che venivano da lontano, in modo che non ci fosse vicinanza con l’Ucraina, e la Bielorussia non entra in campo proprio per questo motivo. Lo ha fatto – ha sottolineato – anche per ragioni di ‘info-warfare’: si cerca di non dare notizie alle famiglie su quello che sta succedendo. Se si calcola che per ogni morto ci sono almeno 10-15 persone che lo piangono, si vede che il numero di persone colpite da quello che avviene è abbastanza alto”.

Soldati giovani e poco motivati – Si tratta inoltre, ha aggiunto, “di militari giovani e poco motivati, mentre gli ucraini combattono per casa propria. Questi sono fatti determinanti”.

E l'Italia ha rafforzato la sua presenza sul fianco est della Nato, "aumentando – ha riferito Cavo Dragone – gli Eurofighter in Romania, ora sono 8; in Lettonia abbiamo 250 uomini e nell'area sud tre navi. Sono poi pronte ad essere mobilitate 1.350 unità della task force di elevata prontezza dell'Alleanza, con 500 incursori, 77 mezzi terrestri, 2 navi e 5 aerei".