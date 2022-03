Roma, 29 mar 2022 – Dal portale www.difesa.it – Al via la due giorni del Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, oggi a Costanza, in Romania, per un incontro bilaterale con l’omologo rumeno, Vasile Dîncu, ed in visita al contingente italiano della missione “Black Storm”, schierato nella base NATO. Domani in programma ulteriori visite istituzionali del Ministro in Serbia e Bosnia. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

