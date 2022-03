Cocer Esercito: effetti economici e amministrativi del contratto, quando? Comunicato stampa COCER ESERCITO

Roma, 29 mar 2022 – IL COCER ESERCITO HA FIRMATO CON CONVINZIONE IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA NEL MESE DI DICEMBRE 2021 PER IL TRIENNIO 2019-2021.

CON PROFONDA AMAREZZA PRENDIAMO ATTO CHE PER INERZIE BUROCRATICHE GLI EFFETTI ECONOMICI E NORMATIVI RICONOSCIUTI DAL PREFATO CONTRATTO NON SONO STATI ANCORA APPLICATI AL PERSONALE NON DIRIGENTE.

PUR CONSAPEVOLI DEL MOMENTO DI TENSIONE INTERNAZIONALE, IL COCER ESERCITO ESORTA IL GOVERNO E L’AMMINISTRAZIONE DIFESA A PORRE IN ESSERE OGNI ATTIVITA’ PER DARE CORSO AL CONTRATTO E, CONTESTUALMENTE, APRIRE LA CONCERTAZIONE PER TRIENNIO 2022-2024 IN TEMPI BREVI.

ROMA29.03.2022