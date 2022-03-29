Cocer Esercito: effetti economici e amministrativi del contratto, quando? Comunicato stampa COCER ESERCITO

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Roma, 29 mar 2022 – IL COCER ESERCITO HA FIRMATO CON CONVINZIONE IL RINNOVO CONTRATTUALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA NEL MESE DI DICEMBRE 2021 PER IL TRIENNIO 2019-2021.

CON PROFONDA AMAREZZA PRENDIAMO ATTO CHE PER INERZIE BUROCRATICHE GLI EFFETTI ECONOMICI E NORMATIVI RICONOSCIUTI DAL PREFATO CONTRATTO NON SONO STATI ANCORA APPLICATI AL PERSONALE NON DIRIGENTE.

PUR CONSAPEVOLI DEL MOMENTO DI TENSIONE INTERNAZIONALE, IL COCER ESERCITO ESORTA IL GOVERNO E L’AMMINISTRAZIONE DIFESA A PORRE IN ESSERE OGNI ATTIVITA’ PER DARE CORSO AL CONTRATTO E, CONTESTUALMENTE, APRIRE LA CONCERTAZIONE PER TRIENNIO 2022-2024 IN TEMPI BREVI.

ROMA29.03.2022

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3 thoughts on “Cocer Esercito: effetti economici e amministrativi del contratto, quando? Comunicato stampa COCER ESERCITO”

  1. Questo è la considerazione che la politica ha per il mondo della difesa e sicurezza. Il resto sono solo chiacchiere.

  2. PER DIRE CHE NON SONO STATI ANCORA APPLICATI GLI EFFETTI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI AL COMPARTO NON DIRIGENTE, VUOL DIRE CHE AI DIRIGENTI SONO GIA’ STATI APPLICATI?

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