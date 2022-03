Impiego e carenza d’organico personale ATPI Agrigento. Il Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri interviene con determinazione a garanzia del personale

Roma, 29 mar 2022 – A seguito di continue e ripetute sollecitazioni provenienti da iscritti e non, circa il corretto impiego del personale specializzato, nonché sulla carenza di personale in relazione alle esigenze a cui sono chiamati a far fronte gli ATPI di Agrigento, il SINAFI ha inviato una specifica lettera al Comando Generale, al Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale e al Comandante Regionale Sicilia sollecitatndo un tempestivo intervento al riguardo.

Clicca qui per leggere la lettera

