Concorsi e Graduatorie. Ministero della Difesa.

Roma, 30 mar 2022 – Decreto dirigenziale 30 novembre 2021 nr_0524927 (file .pdf 1,48 Mb)- Graduatoria di incorporamento relativa ai vincitori dell’immissione unica per l’Aeronautica Militare del concorso per titoli ed esami, per il reclutamento, per il 2020, di 2.185 volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare.

Decreto interdirigenziale 10 marzo 2022 nr_0127206 (file .pdf 460 Kb) – Modifica del bando dei concorsi interni straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di 666 Sergenti delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 2197-sexies del Codice dell’Ordinamento Militare.

Decreto dirigenziale 11 marzo 2022 nr_0128559 (file .pdf 277 Kb)- Graduatoria di merito del concorso per la nomina di nove Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico.

Decreto dirigenziale 16 marzo 2022 nr_0141004 (file .pdf 430 Kb) – Modifica del bando di concorso e ridetermina della graduatoria di merito relativa alla disciplina nuoto, specialità 100 mt. stile libero.

Decreto dirigenziale 18 marzo 2022 nr_0147682 (file .pdf 779 Kb) – Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 4° corso superiore di qualificazione (2021-2022) di complessivi 109 Allievi Marescialli, riservato agli appartenenti ai ruoli Sovrintendenti in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri.

Decreto dirigenziale 21 marzo 2022 nr_0149204 (file .pdf 581 Kb) – Concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022-2023) di complessivi 218 Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri.

Decreto dirigenziale 21 marzo 2022 nr_0149229 (file .pdf 887 Kb)- Concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022-2023) di complessivi 80 Allievi Marescialli, seconda fase, riservata al personale dei ruoli Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale e Brigadiere Capo.

Decreto dirigenziale 26 marzo 2022 nr_0164539 (file .pdf 1,85 Mb) – Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 4° corso superiore di qualificazione (2021-2022) di complessivi 72 Allievi Marescialli, seconda fase, riservata al personale dei ruoli Sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di Brigadiere Capo Qualifica Speciale e Brigadiere Capo.