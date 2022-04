Roma, 1 apr 2022 – Da ieri e’ visibile l’importo dello stipendio del mese di aprile 2022. Il cedolino dettagliato in PDF uscira’ piu’ avanti. la valuta, per questo mese, sara’ per venerdi 22-4-2022. Nessuna novita’ di rilievo. Il contratto di lavoro 2019/21 ancora non e’ applicabile.

