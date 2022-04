Carabinieri: Concorso interno, per l’ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022-2023) di complessivi 218 Allievi Marescialli

Roma, 5 apr 2022 – E’ stato indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 5° corso superiore di qualificazione (2022–2023) di complessivi 218 Allievi Marescialli, così ripartiti:

a) 119 tratti dai Vice Brigadieri e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, appartenenti al ruolo Sovrintendenti, così suddivisi:

1) 107 posti per gli appartenenti al ruolo Sovrintendenti, ad esclusione del ruolo Forestale;

2) 10 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Sovrintendenti;

3) 1 posto per gli appartenenti al ruolo Forestale dei Revisori;

4) 1 posto per gli appartenenti al ruolo Sovrintendenti, specializzati in “tutela forestale, ambientale e agroalimentare”;

b) 99 tratti dagli appartenenti al ruolo Appuntati e Carabinieri in servizio permanente dell’Arma dei Carabinieri, così suddivisi:

1) 89 posti per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, ad esclusione del ruolo Forestale;

2) 8 posti per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Appuntati e Carabinieri;

3) 1 posto per gli appartenenti al ruolo Forestale degli Operatori e Collaboratori;

4) 1 posto per gli appartenenti al ruolo degli Appuntati e Carabinieri, specializzati in “tutela forestale, ambientale e agroalimentare”.

SCARICA IL BANDO QUI>>>>