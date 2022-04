CITTADINI IN DIVISA – PUNTATA DEL 4 APRILE 2022

Roma, 5 apr 2022 – Ospite della puntata: Riccardo Saccotelli (Presidente del Sindacato dei Militari) A cura di Luca Marco Comellini.

Puntata di “Cittadini in divisa” di lunedì 4 aprile 2022 che in questa puntata ha ospitato Riccardo Saccotelli (presidente del Sindacato dei Militari), Luca Marco Comellini (segretario del Partito per la tutela dei diritti dei Militari e delle Forze di Polizia).

Sono stati discussi i seguenti argomenti: Armi, Assise, Associazioni, Biot, Caf, Cocer, Comunicazione, Corda, Costituzione, Cultura, Decreti, Difesa, Diritti Civili, Draghi, Esercito, Esteri, Forze Armate, Giustizia, Governo, Guerra, Informazione, Istruzione, Italia, Lavoro, Legge, Ministeri, Movimento 5 Stelle, Parlamento, Pil, Polemiche, Politica, Prevenzione, Roma, Russia, Sanita’, Sicurezza, Sindacato, Spesa Pubblica, Spionaggio, Tecnologia, Ucraina.

ASCOLTA LA REGISTRAZIONE>>>>>