AVVIO PROCEDURE DI ASSUNZIONE DI 1300 ALLIEVI AGENTI, SCORRIMENTO CONCORSO 893 AGENTI (BANDO DEL 2017)

Roma, apr 2022 – La Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale ha comunicato che sul sito istituzionale, sezione concorsi – altre procedure di assunzione – scorrimenti, in data odierna sarà pubblicato il documento recante l’Avvio della procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 29-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 35, attingendo dall’elenco degli idonei alla prova scritta di esame (fino alla fascia di voto 8,250 compresa) del concorso pubblico per l’assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 26 maggio 2017. <<<FONTE>>>

