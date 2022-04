Suicidi in divisa, uno ogni cinque giorni tra Carabinieri e Polizia

Roma, 7 apr 2022 – Uno ogni cinque giorni. Tanti sono i suicidi che vedono protagonisti uomini delle forze dell’ordine. Da inizio anno, sono già stati diciotto. E il trend è in aumento. Nel 2020, sono stati cinquantuno. Nel 2021, cinquantasette. Numeri che hanno spinto il deputato di Forza Italia Roberto Novelli a presentare una mozione alla Camera per chiedere «al Governo di fornire i dati ufficiali, di monitorare il fenomeno e le sue cause e soprattutto di adottare misure immediate ed efficaci per fermare questa onda terribile che da anni si abbatte sulle nostre forze dell’Ordine».

Nel 2019 i casi sono stati addirittura sessantanove. E la causa del successivo calo di vittime sarebbe proprio da ricercare nel periodo di lockdown per il Covid. «Durante la fase pandemica – spiega Alessandra D’Alessio, responsabile Psicologia Militare del Nuovo Sindacato Carabinieri – ho notato che tanti sono andati in convalescenza, alcune patologie latenti sono emerse e molti hanno preso un periodo di riposo.

CONTINUA A LEGGERE>>>>>