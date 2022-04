USMIA ESPRIME LE PIU’ VIVE CONGRATULAZIONI PER L’INTERVENTO ANTIPIRATERIA COMPIUTO DALLA FREGATA LUIGI RIZZO E DALLA COMPONENTE IMBARCATA DEI FUCILIERI APPARTENENTI ALLA BRIGATA MARINA SAN MARCO

Roma, 7 apr 2022 – Esprimiamo le più vive congratulazione ai membri dell’equipaggio di Nave Luigi Rizzo e della componente dei Fucilieri di Marina imbarcata che hanno recentemente sventato, con grande efficacia e professionalità, un attacco di Pirateria ai danni di una Unità mercantile in navigazione nel Golfo di Guinea, liberando l’equipaggio, nel frattempo rifugiatosi all’interno di un locale protetto dell’Unità.

Si è trattato di un’azione che ha ancora una volta evidenziato il valore dei nostri uomini e donne in divisa che, in silenzio e lontano dalla ribalta delle cronache, assolvono ad uno dei tanti compiti vitali per gli interessi strategici nazionali e internazionali, volti ad assicurare la sicurezza dei traffici marittimi e con essi della libertà di navigazione nell’alto mare. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

.