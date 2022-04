Roma, 8 apr 2022 – USMIA: Per onorare la memoria del Car. Vittorio Iacovacci, caduto in Congo il 22/02/2021, i familiari hanno fondato “l’ASSOCIAZIONE VITTORIO IACOVACCI”. Sosteniamola insieme con il 5 x mille. Non è una tassa aggiuntiva ma una scelta consapevole. Dal portale USMIA.

Conserva il Codice Fiscale

e portalo con te al momento della dichiarazione dei redditi

C.F. 91166370592

Aiutaci ad aiutare!

Per saperne di più, visita il sito

https://www.vittorioiacovacciodv.it