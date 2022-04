Provvidenze – bando di concorso per 1250 borse di studio per l’anno scolastico 2020 2021 a favore dei figli del personale militare dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, in servizio e in quiescenza

Roma, 8 apr 2022 – Possono partecipare al concorso per il conferimento delle borse di studio i figli e gli orfani del personale militare, in attività di servizio o in quiescenza, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare. Sono inclusi i figli di detto personale, ancorché non facenti parte del nucleo familiare del militare richiedente, purché a suo carico fiscalmente.

Non saranno conferite borse di studio a candidati appartenenti ad un nucleo familiare il cui reddito superi il valore ISEE di € 32.000,00. IL BANCO COMPLETO LO TORVI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA DIFESA, CLICCA QUI >>>



.