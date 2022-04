SPIONAGGIO MILITARE. Processo all’ufficiale di marina coinvolto nel caso con i russi

Roma, 8 apr 2022 – Segue articolo da il giornale il messaggero.it – «Biot ha ceduto alla Russia 181 documenti segreti». Cassazione conferma custodia in carcere dell’ex ufficiale di Marina«All’interno della sim erano rinvenute 181 fotografie di documenti e immagini tratte dal video di un computer ed eseguite con uno smartphone S9, modello identico a quello sequestrato presso l’abitazione di Biot».

Lo si apprende dal verdetto della Cassazione che ha confermato la custodia in carcere per l’ufficiale di Marina Walter Biot accusato di aver passato carte segrete ai russi. Finora si era sempre parlato di documenti – il cui numero era stato minimizzato e “ridotto” a circa 10 dalla difesa di Biot – ma non anche di immagini. Tutto era stato ceduto al diplomatico russo Dmitry Ostroukhov, poi rimpatriato. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.