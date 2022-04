Concorso interno per i VSP da immettere nel Ruolo Sergenti della Marina Militare

Roma, 10 apr 2022 – Bando dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, a 187 posti per l’ammissione al 27° corso di formazione basico riservato ai volontari in servizio permanente della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto da immettere nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Sono stati indetti i seguenti concorsi interni:

a) concorso interno, per titoli ed esami, a 111 (centoundici) posti per l’ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto da immettere nei ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza Armata, di cui 89 (ottantanove) nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 22 (ventidue) nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto (CP) (nel prosieguo: “concorso per titoli ed esami”);

b) concorso interno, per titoli, a 76 (settantasei) posti per l’ammissione al 27° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in s.p. della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto da immettere nei ruoli dei Sottufficiali della stessa Forza Armata, di cui 62 (sessantadue) nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 14 (quattordici) nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle

Capitanerie di Porto (CP) (nel prosieguo: “concorso per titoli”).

Per partecipare al concorso per titoli ed esami i candidati devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) appartenere al ruolo dei volontari in s.p. della Marina Militare o del Corpo delle Capitanerie di Porto. Tale condizione si ritiene soddisfatta anche per i candidati dichiarati vincitori, con decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria di merito, della procedura relativa all’immissione nel ruolo dei volontari in s.p. della Marina Militare o del Corpo delle Capitanerie di Porto destinati a essere immessi nel predetto ruolo con decorrenza giuridica non successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

