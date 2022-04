“IL CORAGGIO DI ESSERE SINDACATO”. Si.Na.Fi – Sindacato Nazionale Finanzieri

Roma, 11 apr 2022 – SINAFI. Troppo idealisti per pensare che almeno in questa fase potevamo essere tutti dalla stessa parte?

Evidentemente sì, se oggi leggiamo una nota congiunta di due associazioni sindacali della Guardia di Finanza, finora apparentemente su posizioni diverse se non opposte, con la quale scrivono al Comandante Generale, a proposito della legge sui sindacati ormai giunta alla definitiva approvazione, per affermare che “la stessa PdL rischia di impattare in maniera altamente negativa sulla funzionalità della Guardia di Finanza, atteso che disegna un modello sindacale che, inevitabilmente, troverà il proprio baricentro su logiche esasperate di consenso ad ogni costo, in una parcellizzazione di sigle che, soprattutto sul territorio, renderà estremamente complesso e involutivo il rapporto con l’Amministrazione, a danno dei finanzieri e dell’ottimale funzionamento del Corpo”.

