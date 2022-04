“Ricalcolo Pensione art. 54 con aliquota 2,44. Nessuna istanza da produrre a cura dell’interessato”

Roma, 11 apr 2022 – SINAFI. Continuano a pervenirci numerose telefonate di colleghi pensionati o che stanno per lasciare il lavoro attivo che continuano a chiederci quale istanza inviare all’INPS per poter ottenere il ricalcolo del trattamento pensionistico alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale più favorevole per il personale, ormai recepito completamente dall’Istituto di previdenza.

Peraltro, diverse sedi INPS hanno contatto questa Organizzazione Sindacale comunicandoci che continuano ad arrivare numerose istanze che chiedono il ricalcolo del trattamento stipendiale, utilizzando un modello da noi predisposto, a titolo collaborativo, circa più di due anni fa e pregandoci di non farle inviare più. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



.