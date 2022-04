Lanciarazzi M72 LAW per l’Arma dei Carabinieri

Roma, 11 apr 2022 – La Direzione degli Armamenti Terrestri (DAT), Segretariato Generale della Difesa-Direzione Nazionale degli Armamenti, intende approvvigionare per conto dell’Arma dei Carabinieri sistemi spalleggiabili controcarro e anti-struttura correlati da relativi sistemi addestrativi e di visione.

La finalità dell’acquisto di tali materiali è l’aumento delle capacità operative dell’Arma dei Carabinieri in attività istituzionali in Patria e fuori area.

I sistemi spalleggiabili controcarro e anti-struttura della serie M72 oggetto di DAC sono dotati di un elevata capacità di penetrazione di obiettivi corazzati sia fissi che in movimento che permettono la formazione degli utilizzatori a costi contenuti grazie a specifici sistemi di addestramento.

Inoltre, nell’apposita versione anti struttura sono in grado di aver ragione di postazioni protette e manufatti. Infatti, la versione in questione, a calibro ridotto, è stata progettata per ingaggiare postazioni protette con pareti di mattoni nell’ambito della guerra urbana.

