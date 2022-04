11 posti per i cittadini italiani in possesso dei requisiti. I posti sono così suddivisi:

Il Concorso Tenenti in SP Ruolo Tecnico Carabinieri 2022 mette a disposizione un totale di 13 posti suddivisi in diverse specialità:

REQUISITI DEL CONCORSO

Al Concorso 13 Tenenti in SP Ruolo Tecnico Carabinieri 2022 possono partecipare, per una sola specialità, coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

non abbiano superato il giorno di compimento del: 45° anno di età , se militari dell’Arma dei Carabinieri, con almeno cinque anni di servizio e che abbiano riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a “eccellente” 34° anno di età , se Ufficiali in Ferma Prefissata che hanno completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento 32° anno di età , se non appartenenti alle precedenti categorie

siano in possesso della cittadinanza italiana

godano dei diritti civili e politici

siano in possesso di una delle lauree magistrali richieste a seconda della specialità per cui si concorre

Le classi di laurea richieste e tutti gli altri requisiti possono essere consultati all’interno del Bando di Concorso.