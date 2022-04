In attesa della pubblicazione in GU del DPR di recepimento del rinnovo contrattuale 2019-2021, in busta paga un ulteriore indennità di vacanza contrattuale, riferita all’attuale triennio economico.

Roma, 20 apr 2022 – La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) al comma 609 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico per il triennio 2022-2024, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all’erogazione dell’ anticipazione di cui all’articolo 47- bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

– dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%;

– dal 1° luglio 2022 0,50%.

L’importo dell’IVC 2022 è stato calcolato dal MEF provvisoriamente sulla base dello stipendio attualmente in vigore. Tale importo si aggiunge a quello relativo all’IVC in godimento dal 2019 e andrà rideterminato all’atto dell’entrata in vigore dei DPR di recepimento e dei provvedimenti di concertazione per il triennio 2019-2021 sulla base del nuovo stipendio.

Nella tabella quanto attualmente in godimento e quanto rideterminato una volta in vigore il DPR per il triennio 2019 -2021.

