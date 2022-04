SVOLTA EPOCALE – APPROVATA LA LEGGE SULLE LIBERTÀ SINDACALI PER I MILITARI

Roma, 20 ap 2022 – Con 282 voti favorevoli e 130 astenuti, dopo un iter lungo e burrascoso, viene approvata oggi, alla Camera dei Deputati, il PDL 875 “Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”.

Il testo finale votato alla Camera oggi, è stato definito da più gruppi politici come un testo coordinato, che è riuscito a mettere assieme le varie anime del Parlamento Italiano, raggiungendo, in definitiva, un testo di larghe intese, ma sicuramente migliorabile.

Questo è certamente un giorno che ricorderemo tutti, una svolta epocale che ha visto, finalmente, riconosciute le Organizzazioni Sindacali nell’Ordinamento Militare, mandando in soffitta le obsolete rappresentanze militari, dopo decenni di battaglie e girando finalmente pagina, nel raggiungimento del riconoscimento dei legittimi Diritti Sindacali Costituzionalmente garantiti nel mondo militare.

Il SIAMO Esercito, unitamente alle altre sigle sindacali riconosciute, malgrado l’assenza di un vero confronto sul tema, è intervenuto più volte nel dibattito, anche tramite le audizioni in Commissione Difesa per esprimere le proprie proposte di miglioramento al testo in discussione.

Dobbiamo pertanto, per onor del vero, manifestare la nostra moderata soddisfazione verso un provvedimento, che finalmente permette la piena operatività ai Sindacati Militari, ma che non soddisfa appieno le aspettative dei Militari.

Siamo estremamente convinti che finalmente si possa iniziare a lavorare per rappresentare tutto il personale militare dell’Esercito, ma come enunciato da più parti del nostro Parlamento, questo non è sicuramente il traguardo, ma solo l’inizio di un percorso che finirà soltanto quando la norma darà piena agibilità al comparto Difesa. Intanto, non ci sono più scuse, ora attendiamo con ansia di essere ricevuti dalle parti politiche per rappresentare, con forza, le richieste e le aspettative dei nostri iscritti.

SIAMO Esercito: la tua scelta, la nostra forza!

SIAMO Sempre al tuo fianco!

IL DIRETTIVO NAZIONALE

S.I.A.M.O. Esercito