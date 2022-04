Il Generale Graziano approda a Fincantieri

Roma, 21 apr 2022 – Cdp ha presentato la lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Fincantieri: indica Claudio Graziano come nuovo presidente mentre per Pierroberto Folgiero, attuale a.d. di Maire Tecnimont, si profila l’incarico di nuovo amministratore delegato succedendo dopo venti anni a Giuseppe Bono, a.d. dal 2002.

Al vertice di Fincantieri ora arriva un generale. Torinese, classe 1953, Claudio Graziano si appresta ad assumere l’incarico di presidente del gruppo navalmeccanico dopo una lunga carriera nelle forze armate. <<<FONTE>>>