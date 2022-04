Concorsi, graduatorie, modifica bando. MINISTERO DIFESA

Roma, 23 apr 2022 – Decreto interdirigenziale 12 aprile 2022 Nr_0201463 (Clicca qui >>>) – Graduatorie finali di merito dei concorsi interni, per titoli e per titoli ed esami, a 186 posti per l’ammissione al 26° corso di formazione basico riservato ai volontari in servizio permanente della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto da immettere nel ruolo dei Sergenti del Corpo Equipaggi Militari Marittimi e nel ruolo dei Sergenti del Corpo delle Capitanerie di Porto, l’integrazione delle graduatorie finali di merito del 25° concorso per titoli ed esami e la nomina dei vincitori e ammissione alla frequenza del 26° corso di formazione basico.

Decreto dirigenziale 13 aprile 2022 Nr_0202861 (Clicca qui >>>) – Modifica al bando del concorso interno, per titoli, e per titoli ed esami a 400 posti per l’ammissione al 26° corso di formazione basico riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti della stessa Forza Armata.