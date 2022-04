Italia, “soldati via dalle strade”: ci stiamo preparando alla guerra nel silenzio generale

Roma, 23 apr 2022 – NON C’E’ DUBBIO CHE USARE I MILITARI FUORI DALLE CASERME IN TEMPO DI PACE E’ UNA ANOMALIA, MA PUO’ ESSERE GIUSTIFICATA DALLA PRESENZA DEL TERRORISMO, MAFIA, ECC.. Ma vedere che solo oggi si ritirano i militari da strade sicure, ci puo’ far pensare di riportare i militari in caserma, e riposizionarli all’uso delle armi e sistemi d’arma, alla luce dell’aggressione della Russia ai danni dell’Ucraina.

SEGUE ARTICOLO DI LIBEROQUOTIDIANO.IT

C'è la guerra. I soldati devono fare i soldati, non stare di guardia ad ambasciate e altre sedi istituzionali. Così l'operazione "Strade sicure" finisce tra parentesi. Ridotta numericamente, fino forse a sparire. Non si sa. Era cominciata nel 2008 con il governo Berlusconi.

