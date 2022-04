CONTRATTO: QUANDO SARANNO INSERITI I SOLDI IN BUSTA PAGA? Una burocrazia veramente lunga questa volta.

Roma, 24 apr 2022 – MENTRE DAL 1° GENNAIO 2022 SIAMO ENTRATI NELLA VIGENZA DEL NUOVO CONTRATTO DI LAVORO – TRIENNIO 2022/24, IL PERSONALE PERO’ ANCORA NON HA VISTO UNA LIRA DEL PRECEDENTE CONTRATTO (2019/21), FIRMATO PERALTRO CON NOTEVOLE RITARDO, IL 23-12-2021.

Sono passati ormai piu’ di tre mesi, prima di essere sottoposto alla firma del Presidente della Repubblica, il 20/4/2022. Di questa firma fortunatamente ne troviamo conferma sul portale ufficiale del Quirinale.it (vedi link in rosso qui sotto), sia per quanto riguarda il personale delle FF.AA., che delle FF.PP ad ordinamento civile e militare:

ATTI NON NORMATIVI – Atti deliberati dal Consiglio dei Ministri D.P.R. 20/04/2022 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (triennio normativo ed economico 2019-2021).

ATTI NON NORMATIVI – Atti deliberati dal Consiglio dei Ministri D.P.R. 20/04/2022 Recepimento dell’accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2019-2021.

QUINDI COSA ASPETTANO A TRADURLO IN BUSTA PAGA?

Se i provvedimenti non vengono ora pubblicati in Gazzetta ufficiale, non si possono applicare.

E QUANDO SARANNO PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE?

Dipende, a volte sono trascorsi anche di piu’ di trenta giorni. Ma visti i notevoli ritardi accumulati fino ad ora, si spera che la pubblicazione avvenga in tempi piu’ rapidi.

NOTA A FINE ARTICOLO.

Per non trovarci ancora in ritardo e’ il caso che tutte le forze in campo: Cocer e Sindacati, si impegnino fin d’ora affinche’ entro la fine del 2022 vengano reperiti e stanziati i soldi per il rinnovo dell’attuale contratto 2022/24, da firmare magari nel 2023.