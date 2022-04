FORLI’: Alloggi comunali per militari e agenti in servizio in città

Roma, 24 apr 2022 – UNA INIZIATIVA CHE SE VA IN PORTO E’ DI SICURO INTERESSE DELLE FAMIGLIE DEL PERSONALE DEL COMPARTO DIFESA E SICUREZZA. Iniziative del genere andrebbero realizzate in tutte le citta’ Italiane.

Chiediamo all'amministrazione comunale di Forlì, in concertazione con Acer provinciale, di individuare alloggi di proprietà del Comune, destinandoli a soddisfare le esigenze abitative delle famiglie dei militari del 66esimo Reggimento Aeromobile di Forlì, ed estendere questa possibilità anche al personale appartenente alle altre Forze Armate, Forze dell'Ordine, ed alla Polizia Locale attualmente in servizio attivo a Forlì". A chiederlo è Francesco Lasaponara, del gruppo consiliare Centrodestra per Forlì.

