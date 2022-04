Roma, 25 apr 2022 – UN SISTEMA CHE SI CONOSCE GIA’ E CHE PENALIZZA DI MOLTO IL PERSONALE EX MILITARE: niente aumenti fino a quando non si azzera l’assegno personale riassorbibile. Segue circolare di PERSOCIV: Applicazione DPCM perequazione dell’indennità di amministrazione. Aggiornamento dell’indennità di vacanza contrattuale. Effetti sull’assegno personale riassorbibile del personale ex militare transitato nei ruoli civili.

1. Come è noto con avviso n. 18 NOIPA 2022 ha comunicato che con il cedolino di aprile procederà ad aggiornare l’indennità di vacanza contrattuale ed ad erogare gli arretrati relativi alla perequazione dell’indennità di amministrazione prevista dal DPCM del 23 dicembre 2021 pubblicato in G.U. in data 11 marzo 2022.

2. In entrambi i casi, tali incrementi comporteranno, per effetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, una corrispondente riduzione dell’assegno in godimento del personale ex militare.

3. L’Amministrazione ha già rinnovato con nota ufficiale del 23 marzo u.s. agli Uffici di NOIPA di effettuare automaticamente la riduzione dell’assegno per tali voci retributive analogamente a quanto regolarmente avviene per gli incrementi stipendiali derivanti dai rinnovi contrattuali.

4. Qualora tale riduzione non sia effettuata automaticamente da NOIPA, sarà cura dei vari Uffici Amministrativi procedere nel primo mese utile a ridurre stabilmente l’assegno del personale ex militare in misura corrispondente all’incremento derivante dal pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale e dalla c.d. indennità di perequazione.

5. Si rappresenta sin d’ora che nel caso di cui al punto 4, si dovrà procedere sia al ricalcolo dell’assegno sia al recupero delle somme eventualmente non riassorbite.

6. Tenuto conto che le linee NOIPA riapriranno dopo il 18 aprile p.v., sarà cura di questa Direzione verificare la reale situazione e tenere informati gli Uffici ed il personale interessato.

