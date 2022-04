RUSSIA / ALTRO FUOCO: incendi ai depositi di carburante a Bryansk. brucia anche la foresta Siberiana.:

Roma, 25 apr 2022 – UNA ANOMALIA O CAUSE NATURALI? Salgono a 6 gli incendi anomali che hanno colpito il territorio Russo.

IERI E’ TOCCATO A DUE DEPOSITI CARBURANTI.

Due depositi di carburante sono in fiamme a Bryansk, città russa situata a 150 chilometri a Nord della frontiera ucraina e 380 chilometri a Sud di Mosca. Lo hanno riferito fonti ben informate all'agenzia Interfax. Un serbatoio da 10mila metri cubi sta bruciando nei pressi della raffineria di Snezhetsky Val e un altro è in fiamme nel distretto di Fokino, sulla Moskovsky Prospekt, nei pressi di un'installazione militare. Quest'ultimo deposito di carburante è legato alla rete del cosiddetto "Oleodotto dell'amicizia". Non è noto se i roghi siano conseguenza di un attacco dall'Ucraina o da un Paese terzo, né se siano in qualche modo legati alla guerra contro Kiev.

A FUOCO ANCHE LA FORESTA SIBERIANA.

La foresta siberiana brucia incontrollata: i militari che se ne occupano sono impegnati in Ucraina. In Siberia incendi di grandi dimensioni stanno diventando sempre più comuni tra la primavera e l'autunno, secondo Greenpeace Russia quest'anno l'area interessata dagli incendi ha raddoppiato rispetto allo scorso anno.

