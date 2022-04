Tenta di sfondare la porta della caserma perché rivuole soldi e droga sequestrati

Roma, 26 apr 2022 – Lo avevano arrestato la scorsa settimana per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti e rimesso in libertà in attesa del processo rinviato in autunno.

Ma il giovane, non ne voleva sapere di andarsene senza i suoi soldi e la sua droga. Così, si è rifiutato di uscire dalla caserma senza ciò che riteneva essere di sua proprietà. Quindi è diventato aggressivo, ha danneggiato la porta del corpo di guardia della caserma e non ha risparmiato i militari di una serie di minacce. A quel punto è scattato il nuovo arresto. E’ accaduto ad Alessandria. <<<FONTE>>>