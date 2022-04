Roma, 27 apr 2022 – CIRCOLARE PERSOCIV DEL 17-4-2022. Pervengono presso questa Direzione Generale numerosi quesiti, da parte di varie articolazioni del Dicastero, in materia di fruizione del congedo parentale da parte del personale ex militare transitato all’impiego civile.

In via preliminare, si evidenzia che il congedo parentale, riconosciuto dall’art. 32 del D.lgs 151/2001 e richiamato dall’art. 44 del CCNL 2016/2018, è disciplinato diversamente rispetto all’istituto della licenza straordinaria per congedo parentale prevista per il personale militare:

– sia per numero di giorni (i primi 30 giorni retribuiti al 100% per il personale civile a fronte dei 45 giorni retribuiti al 100% per il personale militare);

– sia per ambito di applicazione (i primi 30 giorni a retribuzione intera sono cumulati tra entrambi i genitori se dipendenti pubblici, i 45 giorni a retribuzione intera e pro capite se entrambi i genitori sono militari).

LA CIRCOLARE COMPLETA LA TROVI QUI >>>

