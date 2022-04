ITAMIL / DIFESA: LEGGE 244/2012 ” IMPORTANTI CORRETTIVI IN MATERIA DI ARRUOLAMENTI, PROROGA DELLE RIDUZIONI ORGANICHE, AZZERAMENTO DEL PRECARIATO “NOI ABBIAMO FATTO LA NOSTRA PARTE”.

Dal mese di giugno in poi abbiamo avviato una ciclo d’incontri tematici a sostegno della rivitazione del modello difesa 244 e la specificità dei militari incontrando diversi parlamentari trasversalmente attraverso “la via del dialogo” a Torino ( ottobre 2021) con l’On. Augusta Montaruli, successivamente a Roma abbiamo incontrato gli onorevoli Giampiero Cannella e Salvatore Deidda (quest’ultimo forte sostenitore della revisione del modello difesa 244), in occasione del primo congresso nazionale del Sindacato Itamil Esercito a Nola (il 18 dicembre 2021) abbiamo discusso del problema dell’invecchiamento del personale militare con gli onorevoli Paolo Russo, Giovanni Russo e il Senatore Urraro.

Tramite l'onorevole Paolo Russo abbiamo trasmesso diverse istanze in materia di: modello difesa 244, precariato nelle forze armate, riordino delle carriere, ex 985, tutela del posto di lavoro e della salute, la specificità, la qualità della vita del personale militare ottenendo risposte dal dicastero della Difesa attraverso il Ministro On. Lorenzo Guerini e il Sottosegretario di Stato alla difesa l'On. Stefania Pucciarelli.



