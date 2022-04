Siglato accordo commerciale tra FCA Bank e il Ministero della Difesa. Sconti per il personale militare e civile

Roma, 27 apr 2022 – Nuovo accordo di offerta commerciale tra lo Stato Maggiore della Difesa e la FCA Bank, valevole a favore anche di tutto il personale militare e civile.

Lo scopo è favorire la transizione energetica con modelli di auto sempre più ecosostenibili. Per ora non si sa l’esatta misura “dello sconto” (se sia il 20% su una Panda ibrida, il 18% su una nuova Jeep, o magari oltre se si finanzierà una vettura elettrica) ma l’azienda dichiara “importanti agevolazioni” per i mezzi anche a zero emissioni con condizioni estremamente vantaggiose.

Il potenziale di clienti per FCA Bank, con questo accordo, è di oltre 300.000 persone tra Ministero e Forze Armate. (Esercito italiano, Arma dei Carabinieri, Marina Militare e Aeronautica Militare).

Quello della scontistica auto è tra le agevolazioni più note e in passato riguardava già, per le Forze Armate, automobili Fiat, Lancia, Abarth, Jeep e Alfa Romeo. Ora il nuovo accordo FCA Bank apre un filone più esteso, in termini finanziari e di versioni auto. <<<FONTE>>>