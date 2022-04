NUOVA QUESTIONE PREVIDENZIALE DEI MILITARI: Per l’On. GASPARRI: “Hanno ragione i rappresentanti del Cocer difesa che chiedono al governo l’apertura di un tavolo negoziale che si occupi della questione previdenziale per il comparto.

“Hanno ragione i rappresentanti del Cocer difesa che chiedono al governo l’apertura di un tavolo negoziale che si occupi della questione previdenziale per il comparto. A questo proposito ricordo che è già stata depositata e può essere subito discussa e approvata una proposta di legge a prima firma della presidente della Commissione Difesa Pinotti e sottoscritta da me e altri colleghi che va in questo senso prevedendo anche le dovute norme perequative a cui il Cocer fa riferimento nella nota odierna”.