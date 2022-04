ALLOGGI DIFESA / REGISTRARE IL MOD. 2 NON E’ UN’OPZIONE. QUANDO LO CAPIREMO?

Roma, 30 apr 2022 – CASADIRITTO. E’ dal 1999, a seguito del passaggio importante soprattutto per gli utenti sine titulo , che con l’entrata effettiva del passaggio alla formula del “ canone” modalità giuridiche stabilite per la prima volta da legge nel 1993, n. 537, che lo Stato Maggiore Difesa, Ufficio Affari Generali, con prot. 3371/032.1033 del 16 luglio 1999 ha diramato in ambito dei Forza Armata , un’unica e corretta applicazione del DPR 26 aprile 1986 n. 131/86 , inerente al pagamento dell’Imposta di Registro per gli alloggi di servizio, secondo una direttiva fatta pervenire dal Segretariato Generale della Difesa e DNA in data 10 giugno 1999.

Successivamente , in linea e sulla base di chiarimenti con il Ministero delle Finanze , sono stati dettati i criteri applicativi al pagamento e delle modalità, differenziati per le categorie AST, ASI-ASIR e ASGC, tutte e tre le categorie aventi imposte complementari . Inoltre quelle relative agli utenti senza titolo.

Posto ciò come premessa, dell’obbligatorietà e al pagamento dell’imposta, che negli anni successivi è stata soggetta a vari “ ritocchi” in aumento. È indubbio che tale adempimento rimane nella sua formula tecnico-giuridica- amministrativa con una ricaduta in sanzioni fiscali e persino penali . con possibile conseguenza della possibilità nella continuazione della permanenza nel proprio alloggio, in caso di non adempimento.

CASADIRITTO , nel Comune interesse degli utenti sine tutulo, nel corso degli anni, sia con convegni, lettere ha ripetutamente rammentato , perfino fornendo modulistica ed esempi di compilazione, per registrare il mod. 2 presso l’Agenzia delle Entrate, ancora prima si chiamava Ufficio del Registro, rapportata all’entità del canone pagato, nella misura del 3%.

Purtroppo, ancora oggi a distanza di decenni, qualcuno fra di noi, ancora balbetta di non sapere, di non conoscere,” non ci capisce niente” e soprattutto nessuno ci ha detto niente. E’ vero anche, come nel caso del Comando Militare della Marina di Roma, che c’è chi non ha mai comunicato tale norma e peggio molti utenti, che chiedevano informazioni, si sono visti rispondere di non registrare un bel niente. In altri casi, sono state impartite disposizioni inesatte e pasticciate, In altre ancora (Aeronautica) sono state impartite disposizioni di fare il solo versamento, senza registrazione. Successivamente poi si è provveduto a rettifica.

Insomma una baraonda pazzesca.

A parte questo , qualche volta ci si trova di fronte a persone di un certo tipo e altre di una certa età. La cosa potrebbe essere veritiera , ma non per questo , in caso di accertamenti, non c’è posta per questo tipo di argomenti. In gioco oltre che il rispetto delle norme, è in ballo la nostra credibilità di cittadini utenti di un servizio che sono rispettosi delle Leggi.

Anche per questo, quando è stato ed è possibile, CASADIRITTO ha usato volentieri la sua Sede per ricevere in continuazione centinaia di persone , fornendo gli elementi e compilando in molti casi gli stessi moduli.

Ma malgrado ciò , esercitando doverosamente i relativi controlli, continuano arrivare dagli stessi Comandi comunicazioni di accertata inadempienza con avviso alla Guardia di Finanza per i provvedimenti d’Ufficio previsti in materia. Solo in quel momento scatta il panico.

Agli inadempienti e “ distratti” utenti sine titulo ricordiamo l’indispensabilità della registrazione, molti anche con effetto retroattivo e pagamento delle penalità con codici e anni d’imposta diversi, per il ritardato pagamento , prima di essere colti in fallo.

A tutti noi invece ricordiamo che proprio assolvendo , senza bisogno di “maestrini ammonitori” a questo adempimento, diventeremo piò credibili e attendibili, nei confronti di chi ci vuole descrivere presso l’opinione pubblica non informata correttamente, coma “ un coacervo di furbacchioni e abusivi. Questo è uno dei mezzi per smentirli.

A tutti gli Amici buon 1° Maggio

Roma li 30 aprile 2022

IL COORDINATORE DI CASADIRITTO

Sergio Boncioli