SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA FAMIGLIA DEGLI APPARTENENTI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, 30 apr 2022 – DAL SINDACATO DI POLIZIA SAP. Il 6 aprile scorso il Senato ha approvato in via definitiva il Family Act, ossia la legge-delega al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia. Attraverso il recepimento della corrispondente Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 è stato, infatti, attivato un processo normativo importante finalizzato ad una maggiore affermazione dell’equilibrio tra attività professionale e vita familiare.

Il SAP, nel cogliere l’occasione, ha pertanto scritto al Ministro dell’Interno e al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sottolineando la specificità della funzione svolta dagli appartenenti alla Polizia di Stato, al fine di migliorare la conciliazione tra i “peculiari” tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti coloro che abbiano compiti di cura in qualità di genitori, sollecitando i seguenti possibili interventi migliorativi per la nostra categoria:… L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

