RUSSIA CONTRO UCRAINA / LA NATO NON ARRETRA/ Soldati e tank ai confini: le grandi manovre Nato per proteggere l’Europa

Roma, 30 apr 2022 – L’ITALIA FORNIRA’ 350 / 400 paracadutisti del 187° reggimento Folgore. Parteciperanno alla manovre, che mobilitano anche un C 130 dell’aeronautica fino al 24 maggio.

Da domani via a una delle maggiori esercitazioni militari dalla Guerra Fredda. Schierati circa 20mila soldati in Polonia, Lettonia, Lituania e Macedonia. Carri armati lungo la frontiera finlandese.

La Nato, capitanata dagli inglesi, mostra i muscoli con la mobilitazione di 8mila uomini di Sua Maestà britannica in una serie di esercitazioni che si tengono in Europa ogni anno, ma adesso sono un chiaro segnale ai russi che hanno invaso l’Ucraina. E l’esercito italiano è direttamente coinvolto, dal 5 al 24 maggio, nella Macedonia del Nord nell’esercitazione «Risposta rapida» con 350-400 paracadutisti assieme agli inglesi.

prossimo mese si terranno altre manovre al confine fra Estonia e Lettonia con ben 18mila soldati della Nato, non lontano dal confine russo. Gli alpini della Taurinense, dispiegati in Lettonia, parteciperanno con un centinaio di uomini come «Opfor» simulando le forze nemiche.

