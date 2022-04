Militari e Vigili del Fuoco: salta dal 2023 la possibilità di andare in pensione prima dei 60 anni? Il problema dovrebbe pero’ riguardare solo alcuni istituti, come quello dei 58 anni di eta’ e soli 35 anni di contributi.

Roma, 30 apr 2022 – NESSUN ALLARMISMO. E’ ancora tutto da scrivere e da vedere. I limiti di 60 anni per i militari sono difficili da spostare in alto. Siamo gia’ troppo vecchi per indossare una divisa. Mica ci vorranno anche con il bastone e in divisa…

SEGUE UN APPROFONDIMENTO REALIZZATO DAL PORTALE investireoggi.it

Si torna a parlare di pensioni militari nell’ambito della riforma che il governo dovrebbe approntare per il 2023. Inutile sperare che il personale delle forze armate, preservato dalla Fornero nel 2012, questa volta possa farla franca. Oggi, a distanza di dieci anni, i presupposti per mantenere pensioni privilegiate per i militari è venuto decisamente meno. L’ARTICOLO COMPLETO LO TROVIAMO QUI >>>

.